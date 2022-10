© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kirghizistan-Tagikistan: Putin discuterà con omologhi degli scontri al confine fra i due Paesi - Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà gli omologhi del Kirghizistan e del Tagikistan, Sadyr Japarov ed Emomali Rahmon, giovedì ad Astana per discutere degli scontri armati al confine tra due Paesi dell'Asia centrale. Lo ha detto mercoledì il consigliere presidenziale russo, Juri Ushakov, nel corso di un briefing con la stampa. “Il 13 ottobre si terrà ad Astana un incontro trilaterale: il nostro presidente incontrerà i leader di Kirghizistan e Tagikistan. Particolare attenzione, ovviamente, sarà assegnata alla situazione al confine tra Kirghizistan e Tagikistan", ha detto Ushakov. Il consigliere del Cremlino ha anche affermato che la Russia sostiene una soluzione diplomatica al conflitto di confine. “Al vertice, proporremo ai partner kirghisi e tagiki di tenere ulteriori consultazioni trilaterali, anche a livello di esperti, in modo che il Kirghizistan e il Tagikistan siano in costante dialogo. Siamo sempre pronti a unirci a questo dialogo e a prendere parte attiva alle riunioni", ha affermato Ushakov. (segue) (Res)