© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: ministero Esteri minimizza impatto restrizioni Covid su rallentamento economico - Il ministero degli Esteri della Cina ha minimizzato l'impatto del rigido protocollo di "tolleranza zero" contro il coronavirus sul rallentamento economico nazionale, annoverando le misure di contenimento adottate dal governo tra "le più efficaci e convenienti". Durante la conferenza stampa odierna, la portavoce Mao Ning ha così commentato le ultime stime del Fondo monetario internazionale (Fmi), che nel rapporto sulle prospettive economiche globali ("World economic outlook") pubblicato ieri attribuisce alla Cina un rallentamento della crescita al 3,2 per cento nel 2022. Si tratta di una previsione inferiore di 0,1 punti percentuali rispetto alle stime di luglio, nonché il peggior rallentamento previsto in quattro decenni ad eccezione della crisi pandemica del 2020. (segue) (Res)