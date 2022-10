© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Germania: Pechino apprezza opposizione Scholz a disaccoppiamento economico - La Cina ha espresso apprezzamento per l'opposizione al disaccoppiamento economico recente espressa dal cancelliere tedesco, Olaf Schoz. Durante la conferenza stampa odierna, la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, ha espresso soddisfazione per le "osservazioni positive" di Scholz, ribadendo l'importanza della cooperazione in risposta alle incertezze emerse nel panorama internazionale. Scholz ha parlato del rapporto con la Cina durante il 13mo summit di ingegneria meccanica tenuto ieri a Berlino. "La globalizzazione è stata una storia di successo che ha assicurato la prosperità di molti. È necessario difenderla, il disaccoppiamento è la risposta sbagliata. (...) La Germania deve continuare a fare affari con la Cina. Tuttavia, deve assicurarsi di intrattenere scambi anche con il resto del mondo, guardare al resto dell'Asia, dell'Africa e del Sudamerica", ha detto il cancelliere tedesco. Secondo indiscrezioni di stampa, Scholz potrebbe volare a Pechino il prossimo 3-4 novembre, diventando il primo leader del G7 a recarsi in Cina dallo scoppio della pandemia di coronavirus. Il funzionario tedesco potrebbe incontrare il presidente Xi Jinping anche nel corso del summit G20 di Bali, previsto in Indonesia nel mese di novembre. (segue) (Res)