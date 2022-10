Energia: “Handelsblatt”, da Germania e Paesi Bassi proposta congiunta per ridurre il prezzo del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mettere in comune l'approvvigionamento di gas a livello europeo, senza introdurre un tetto al prezzo di questa fonte di energia nell'Ue. È quanto propongono Germania e Paesi Bassi in un “non-paper”, che il quotidiano “Handelsblatt” afferma di aver visionato. In particolare, i due Paesi suggeriscono di istituire “immediatamente” una “piattaforma comune di acquisto del gas”. In questo modo, si eviterebbero “l'offerta maggiore e una compromissione della sicurezza dell'approvvigionamento”. Se utilizzasse il suo potere d'acquisto concentrato, l'Ue non dovrebbe più “accettare qualsiasi prezzo”. Tuttavia, è importante che “le aziende energetiche e i grandi consumatori di gas siano coinvolti nel processo e assumano un ruolo di primo piano”, anche perché dispongono di “competenze in materia di acquisti”. A ogni modo, la piattaforma dell'Ue per l'approvvigionamento di gas non dovrebbe diventare una nuova “super autorità”, centralizzando “troppo potere” nella Commissione europea. Come nota “Handelsblatt”, è stata questa la “ragione principale” dello scetticismo del governo federale in merito al tetto europeo al prezzo del gas. In particolare, la preoccupazione della Germania è che tale meccanismo porti a un maggiore consumo di questo combustibile e aggravi ulteriormente i problemi di approvvigionamento. e renda i problemi di approvvigionamento ancora più drammatici. Intanto, la Germania continua a essere criticata dagli altri Stati membri per il suo Scudo di difesa contro l'aumento del costo del gas. Si tratta di aiuti per 200 miliardi di euro a favore di famiglie e imprese erogabili dal 2022 al 2024, che non necessariamente verranno spesi per intero. Diversi Paesi dell'Ue accusano la Germania di mancare di solidarietà, perché sosterrebbe la propria economia mentre esita sul tetto europeo al prezzo del gas. Secondo “Handelsblatt”, se la pressione persiste, il governo federale potrebbe accettare l'emissione di debito comune da parte della Commissione europea per finanziare la risposta alla crisi dell'energia, sul modello del programma Sure dell'Ue. (Geb)