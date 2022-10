Ue: Gentiloni, buona crescita per Italia nel 2022, interventi mirati per sostenere famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è stata tra i Paesi europei che nei primi mesi dell’anno hanno registrato un buon livello di crescita, facendo contemporaneamente attenzione alle politiche di bilancio: se guardiamo il dato aggregato 2021-2022, si tratta di un livello notevole. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, parlando con i giornalisti a margine degli Annual Meetings del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, a Washington. “So bene che non è facile continuare su questa strada, perché tutti i governi sono sotto pressione a causa delle difficoltà che famiglie e imprese stanno vivendo a causa dell’inflazione e del rialzo dei prezzi energetici: non possiamo chiudere gli occhi di fronte a questa situazione”, ha detto, aggiungendo che gli interventi a sostegno delle categorie più vulnerabili devono essere “se possibile mirati e temporanei, in modo da non pregiudicare la finanza pubblica e non ostacolare la transizione ambientale”. (Was)