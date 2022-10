Ciad: il politico di opposizione Saleh Kebzako è il nuovo primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di transizione del Ciad, Mahamat Deby, ha nominato il politico di opposizione Saleh Kebzabo nuovo primo ministro del Paese. In un decreto ripreso dai media locali, Deby ha presentato come nuovo capo del governo di transizione l'ex giornalista, già quattro volte candidato alla presidenza contro il padre Idriss Deby, ucciso in battaglia nell'aprile del 2021. La nomina a premier di Kebzako cade a poche ore dalle dimissioni del predecessore Albert Pahimi Padacké, che ha ufficialmente presentato la rinuncia sua e di tutto il precedente esecutivo, in attesa della nuova formazione di governo. Padacké, 55 anni, era già stato primo ministro sotto l'ex presidente Idriss Déby Itno, dopo la cui morte è salita al potere la giunta militare guidata dal figlio. Contro Deby padre anche Padacké si candido' alle elezioni presidenziali del 2006, ottenendo un magro 10,32 per cento di voti contro il 79,32 per cento del presidente, al suo sesto mandato. La rinuncia di Padacké seguiva di poche ore la cerimonia che lunedi ha sancito il rinnovo del mandato del capo della giunta militare Mahamat Déby come presidente di transizione per altri due anni. Durante il discorso inaugurale, Deby aveva comunicato l'intenzione di formare "nei prossimi giorni" un "nuovo governo di unità nazionale", il quale "lavorerà anima e corpo per garantire che la volontà del popolo ciadiano non sia distorta". Deby è ora chiamato a nominare i 94 membri del Consiglio nazionale di transizione (Cnt), il Parlamento transitorio. (segue) (Res)