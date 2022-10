Ciad: il politico di opposizione Saleh Kebzako è il nuovo primo ministro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proroga del mandato di Mahamat Deby segue le raccomandazioni espresse dal comitato del dialogo nazionale, esercizio di confronto organizzato da Deby con l'obiettivo di far uscire il Paese dalla crisi in cui versa dalla morte del padre. L'estensione del mandato è stata adottata l'1 ottobre e contempla anche la possibilità per Deby di candidarsi alla presidenza al termine dei due anni, contrariamente all'impegno preso con l'Unione africana nell'aprile del 2021. La gestione del dialogo ed il suo esito è stato per questo contestato dalle opposizioni, che hanno criticato la poca trasparenza del confronto organizzato dalla giunta al potere. Vari gruppi di opposizione, la Chiesa cattolica e i ribelli del Fronte per l'alternanza e la concordia del Ciad (Fact), ritenuti responsabili dell'uccisione in battaglia dell'ex presidente Deby, hanno completamente boicottato i colloqui. In precedenza gli Stati Uniti avevano annunciato sanzioni contro la giunta militare se il periodo di transizione fosse stato esteso, e l'Unione africana aveva ugualmente messo in guardia i militari dal prorogarla. (segue) (Res)