Ciad: il politico di opposizione Saleh Kebzako è il nuovo primo ministro (3)

- I lavori del dialogo nazionale, voluto dal presidente di transizione Mahamat Deby per uscire dalla crisi politica, si sono chiusi lo scorso 13 settembre a N'Djamena. Il dialogo era ripreso lo scorso 5 settembre dopo una sospensione di tre giorni dovuta a disordini e conclusa con il rilascio di alcuni attivisti di opposizione che erano stati arrestati. Lo riferisce "Rfi", aggiungendo che fra gli elementi che hanno permesso la ripresa del dialogo ha sicuramente giocato la revoca del blocco imposto al partito di opposizione "I trasformatori". Secondo la piattaforma, non meno di 279 persone erano state arrestate - i media ne certificano 84 -, e dopo il loro rilascio gli attivisti si sono riuniti al quartiere generale del partito per ascoltare il leader Success Masra. Masra ha ringraziato "la buona volontà" che ha permesso la revoca del blocco e ha esortato all'unione per "costruire una nazione arcobaleno sulla base della giustizia e dell'uguaglianza". L'arresto degli attivisti aveva provocato una forte reazione popolare. Ieri le forze di sicurezza del Ciad hanno disperso una manifestazione di attivisti dell’opposizione con l’impiego di gas lacrimogeni. (segue) (Res)