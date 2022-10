Ciad: il politico di opposizione Saleh Kebzako è il nuovo primo ministro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Previsto inizialmente a partire dal 10 maggio, il dialogo nazionale inclusivo si è aperto dopo vari ritardi lo scorso 20 agosto e mira per le autorità di transizione a ricostruire le basi di un nuovo contratto sociale dopo la morte del presidente Idriss Deby Itno. L'appuntamento è stato nelle sue fasi preparatorie accolto dal governo del Qatar, colloqui che hanno portato lo scorso 8 agosto ad un accordo di pace, firmato da decine di gruppi ribelli benché boicottato da numerosi altri. Oltre 18 gruppi politico-militari hanno infatti accusato le autorità ciadiane di malafede: fra questi il Consiglio del Comando militare per la Salvezza della Repubblica (Ccmsr), nato da defezionisti del Fronte per l'alternanza e la concordia del Ciad (Fact), che ha proposto ai gruppi non firmatari dell'accordo la "creazione di un organismo che avrà come obiettivo di federare e facilitare una riorganizzazione strategica fra i movimenti armati, in collaborazione con tutti gli attori della vita politica ciadiana e per la vittoria del popolo". Il dialogo si apre a due giorni dal rientro in patria di due storici leader ribelli del Ciad, Timan Erdimi e Mahamat Nouri, responsabili di aver tentato in passato di rovesciare l'ex presidente Idriss Deby. Timan Erdimi, leader dell'Unione delle forze per la resistenza (Ufr) e Mahamat Nouri, che guida l'Unione delle forze per la democrazia e lo sviluppo (Ufdd), erano in esilio rispettivamente da 10 anni in Qatar e da 17 in Francia, e sono stati firmatari di peso dell'accordo di pace concluso a Doha lo scorso 8 agosto. (Res)