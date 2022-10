Spagna: Sanchez riferirà domani al Congresso su vertice Ue di Praga e misure anti-crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, riferirà domani al Congresso dei deputati di Madrid sul vertice europeo tenutosi a Praga la scorsa settimana e sulle misure adottate dall'esecutivo per affrontare la crisi derivante dalla guerra in Ucraina. Il premier farà un resoconto del Consiglio informale incentrato su energia, guerra in Ucraina e situazione economica in Europa. In quell'occasione, Sanchez aveva espresso la convinzione che ci sarà un accordo con la Francia sulla costruzione del gasdotto Midcat, che dovrebbe collegare la penisola iberica al resto d'Europa attraverso i Pirenei. Il leader socialista incontrerà a Parigi il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa, prima del prossimo Consiglio europeo previsto per il 20 e 21 ottobre per discutere non solo delle interconnessioni del gas, ma anche quelle dell'idrogeno e dell'elettricità. Nel suo intervento al Congresso, Sanchez parlerà anche delle misure anti-crisi messe in atto dal suo governo, come la riforma fiscale, gli aiuti sociali, il piano di risparmio energetico e le linee generali del bilancio generale dello Stato, il cui progetto di legge è stato presentato dal governo la scorsa settimana.(Spm)