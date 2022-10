Ue: Gentiloni, per Italia previsto rallentamento nel 2023, Commissione pronta ad aiutare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive per il 2023 sono “di rallentamento”, anche se per il momento, nel 2022, l’unica grande economia del G20 che versa in una situazione negativa, e quindi in difficoltà, è quella russa. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, parlando con i giornalisti a margine degli Annual Meetings del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale, a Washington. “Il mix delle decisioni, che dovrà proteggere chi ha bisogno evitando di destabilizzare la situazione, sarà la sfida del prossimo governo, e la Commissione europea è prontissima a collaborare”, ha detto il commissario. (Was)