Cina: “Wsj”, fornitori statunitensi sospendono attività presso Yangtze Memory Technology

- I fornitori statunitensi di componenti per l’industria dei semiconduttori stanno sospendendo le attività e la collaborazione con il produttore statale cinese Yangtze Memory Technology, dopo le restrizioni annunciate la settimana scorsa dal dipartimento del Commercio Usa nei confronti dell’industria cinese dei semiconduttori. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al “Wall Street Journal” che i fornitori statunitensi hanno già sospeso l’installazione di nuove strumentazioni e il sostegno alle attrezzature di Yangtze, ritirando il proprio staff. Le società statunitense hanno dozzine di dipendenti di stanza presso gli impianti di Yangtze, per fornire assistenza nella manutenzione delle attrezzature. (Was)