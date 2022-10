Medio Oriente: Hamas si congratula con il Libano per l’accordo con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento di resistenza palestinese Hamas ha accolto con favore l’accordo raggiunto da Libano e Israele per la demarcazione del confine marittimo. È quanto emerso in un comunicato in cui il movimento “loda la posizione coraggiosa assunta dal governo libanese” che ha portato al raggiungimento dell’intesa con “l’entità sionista”, la quale cerca di “prendere il controllo delle risorse della regione”. La mossa del Libano, a detta di Hamas, è un “passo verso il raggiungimento di una soluzione” a fronte dei tentativi di alimentare “sedizione” e “odio tra i popoli della regione”. Hamas ha poi espresso apprezzamento per il ruolo della Repubblica libanese e del suo popolo a fianco del popolo palestinese e della “sua giusta causa”. Inoltre, ha espresso apprezzamento per la “politica saggia” e la “lungimiranza” mostrata dal segretario generale del movimento libanese filoiraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, che ha fatto in modo che la regione non scivolasse verso un “conflitto inutile”, soprattutto in un momento in cui anche il resto del mondo sta assistendo a tensioni. Infine, Hamas ha ribadito la propria opposizione ai “piani sionisti” tesi a creare divisioni, confermando la presenza di un unico fronte a livello “nazionale, islamico e arabo” per “fronteggiare il nemico”.(Res)