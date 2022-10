Ucraina: ambasciatore Massari all’Onu, Russia fermi questa guerra insensata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia respinge e condanna inequivocabilmente il tentativo illegale di annessione da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia: tale annessione unilaterale è da ritenersi nulla, e non può determinare alcun effetto giuridico. Lo ha detto il rappresentante permanente d'Italia alle Nazioni Unite, Maurizio Massari, intervenendo alla sessione speciale di emergenza all’assemblea generale dell’Onu in vista del voto di condanna alla Russia per i referendum organizzati per annettere le quattro regioni ucraine. “Dobbiamo essere uniti per resistere alle azioni della Russia contro uno Stato sovrano e membro delle Nazioni Unite, e per sostenere i principi della Carta Onu: invito tutti gli Stati membri a sostenere la bozza di risoluzione e a votare sì”, ha detto. Il voto sulla risoluzione, cosponsorizzata da circa 70 Paesi, inclusi i 27 Stati membri Ue, è previsto oggi a New York. L’ambasciatore Massari ha anche condannato i “brutali e indiscriminati” attacchi della Russia contro molte città dell'Ucraina in questi ultimi giorni. “L'Italia esprime il suo sostegno a una de-escalation urgente e concreta e a una soluzione pacifica nel rispetto della sovranità e dell'integrità ucraina: la Russia deve fermare questa guerra insensata, che sta causando enormi perdite umane e sta avendo gravi ripercussioni economiche in tutto il mondo, colpendo i più vulnerabili”, ha concluso. (Was)