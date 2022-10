Lazio 2023: Zingaretti, elezioni regionali tra 18 dicembre e fine gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le elezioni regionali del Lazio si voterà tra il 18 dicembre e fine gennaio 2023. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e neo eletto col Pd in Parlamento, Nicola Zingaretti, intervistato a "Controcampo" sul sito de "Il Messaggero". Zingaretti si dimetterà da governatore dopo l'approvazione del Collegato di bilancio in Consiglio regionale. "Un obiettivo che può essere raggiunto in due o tre settimane e subito dopo io mi dimetterò. A quel punto la forbice credibile per le elezioni regionali sarà tra 18 dicembre e fine gennaio - ha spiegato Zingaretti -. Dopo aver rovinato il Ferragosto agli italiani eviterei di rovinare anche il Natale, ma non deciderò io: si vota prima o dopo è una decisione che spetterà al Consiglio Regionale", ha concluso Zingaretti. (Rer)