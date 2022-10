Lombardia: tavolo regionale per la crisi idrica diventa permanente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Colgo positivamente gli spunti degli enti e delle associazioni intervenute - continua Sertori - che hanno evidenziato la necessità di attuare azioni preventive e strategie di adattamento per mitigare gli effetti di futuri, eventuali periodi siccitosi, e soprattutto di lavorare in sinergia, per garantire il corretto equilibrio nell'utilizzo della risorsa idrica. Inoltre, hanno puntato l'attenzione sulla necessità di una regolazione e di un maggiore controllo nelle aste fluviali, inasprendo anche la lotta all'abusivismo nel prelievo di acqua dai fiumi. "Su questo punto - conclude Massimo Sertori - dovremo sicuramente lavorare in collaborazione con le province lombarde". "Saremo in pressing sul Governo - dichiara l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi - per i risarcimenti alle aziende per i danni causati dalla siccità, che ammontano a 417 milioni per la Lombardia, e per l'attivazione delle assicurazioni agevolate, chiedendo anche un impegno a velocizzare l'autorizzazione per i pozzi e i prelievi dalle cave e il monitoraggio costante delle riserve idriche". "Siamo già al lavoro - aggiunge - per affrontare al meglio la stagione irrigua 2023 insieme a consorzi di bonifica, associazioni agricole e gestori idroelettrici". Unanime è stato inoltre il ringraziamento a Regione Lombardia per le azioni intraprese durante la primavera e l'estate per fronteggiare questa situazione eccezionale, tra le quali si ricordano la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, le discipline sulle deroghe al deflusso minimo vitale e relative al risparmio idrico, nonché gli accordi volontari con gli operatori idroelettrici per il rilascio di acqua dagli invasi a beneficio dell'agricoltura. (Com)