Libia: Noc, incendio nella sede a Tripoli è “sotto controllo”

- L’incendio scoppiato questa mattina presso la sede della compagnia petrolifera della Libia National oil corporation (Noc) a Tripoli è ora “sotto controllo”. Lo ha dichiarato la stessa Noc in un comunicato, secondo la quale l’incendio è scoppiato nel piano terra dell’edificio C, situato al centro della capitale libica, a causa di un cortocircuito elettrico. La compagnia petrolifera ha riferito che il sistema antincendio è stato immediatamente attivato e i lavoratori evacuati. Secondo la nota, non sarebbero state registrate vittime o feriti a seguito dell’incendio. L’Autorità nazionale per la sicurezza, la Mellitah Oil and Gas Company e la Brega Oil Marketing Company hanno inviato alcune autopompe a sostegno dei soccorsi. L’incendio, che ha interessato principalmente la sezione archivi, non ha causato alcun danno all’edificio.(Lit)