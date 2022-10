Pd: Laus a 'Nova', alle prossime regionali in Piemonte aperti a tutte le formazioni alternative alla destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per vincere alle prossime elezioni regionali in Piemonte siamo aperti a tutte le formazioni politiche e alle energie alternative alla destra. Lo ha affermato in un'intervista ad 'Agenzia Nova' il neo-deputato Piemontese Mauro Laus alla vigilia della prima seduta del nuovo Parlamento dopo le elezioni del 25 settembre. Parole che in qualche modo sembrano aprire uno spiraglio anche per il Movimento 5 Stelle.E’ un momento difficile per il Partito Democratico, come pensate di affrontare questo inizio di legislatura in Parlamento?Non abbiamo ancora fatto nessun incontro di coordinamento, come in tutte le legislature ci sarà un coordinamento dopo la designazione dei capigruppo. A livello personale posso dire che faremo un’opposizione puntuale e ferma. Chiaramente, vivendo in un momento di crisi profonda sociale ed economica nel nostro paese, nella stessa fermezza siamo pronti a contribuire su eventuali proposte anche fatte della stessa maggioranza. Penso ad esempio al caro energia: siamo generalmente a favore di provvedimenti che sterilizzino l'aumento dei costi nel più breve tempo possibile. (segue) (Rpi)