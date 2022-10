Pd: Laus a 'Nova', alle prossime regionali in Piemonte aperti a tutte le formazioni alternative alla destra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quali sono le principali istanze del territorio che porterete?Indubbiamente la questione delle zone franche è centrale. Io avevo già presentato nell’altra legislatura un provvedimento di legge sulle zone franche urbane, che individuava dei territori nelle aree metropolitane più svantaggiati (osservando gli indici ad esempio di dispersione scolastica e disoccupazione) e partendo da questo offriva delle agevolazioni fiscali e burocratiche. Personalmente do tutta la mia disponibilità anche ad accordi trasversali con delle ricadute positive per il territorio Piemontese. Oltre a questo, uno dei primi provvedimenti che depositerò, sarà quello sul part-time generazionale prevedendo una sorta di 'staffetta' tra i neo-assunti under 36 e i lavoratori prossimi alla pensione per garantire l'occupazione giovanile. (segue) (Rpi)