Pd: Laus a 'Nova', alle prossime regionali in Piemonte aperti a tutte le formazioni alternative alla destra (3)

- Mancano due anni alle regionali in Piemonte, possiamo già dire con certezza che vedremo un centrosinistra completamente rinnovato in quelle elezioni o c’è ancora spazio per l’attuale assetto del partito e della coalizione?Il partito torinese è abbastanza in salute. Chiaramente non siamo autosufficienti e abbiamo bisogno di allargare la colazione, ancora di più dopo la vittoria della destra. Il nostro obiettivo è conquistare la Regione. E su questo io penso ad un' opposizione propositiva, che mette in vista il suo programma politico invece di screditare quello dell'avversario. Io non mi appassiono alle critiche agli assessori della giunta Cirio. Semplicemente considero le nostre proposte di governo migliori e vorrei fossero messe in luce. (Rpi)