Sanità: Asl Roma 5, al via corso online "Fare scuola nella Rems"

- In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, lunedì è partito il corso online "Fare scuola nella Rems" organizzato dal Centro provinciale per l'Istruzione degli Adulti 3 di Roma (Cpia3) in collaborazione con la Asl Roma 5. "Il corso è rivolto al personale scolastico ed ai sanitari che operano direttamente nel settore della psichiatria e della riabilitazione forense. L'obiettivo del corso è di integrare i percorsi formativi nell'offerta dei trattamenti specifici, offerti all'utenza fin dall'apertura delle Residenze". E' quanto si legge in una nota della Asl Roma 5. "Cpia 3 e Asl Roma 5 sono coinvolte fin dal 2019 in un percorso comune volto a garantire il diritto all'istruzione agli utenti delle Rems, con l'obiettivo di favorirne il reinserimento nella società e di ridurre il rischio di recidiva - continua la nota -.All'evento di presentazione del corso sono intervenuti il sindaco di Palombara Sabina, on. avv. Alessandro Palombi, ed il Garante per i diritti dei detenuti della Regione Lazio, prof. Stefano Anastasia che si ringraziano per la preziosa testimonianza di solidarietà istituzionale".(Com)