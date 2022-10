Bosnia-Ue: von der Leyen su concessione status, rafforzare la credibilità del processo di adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea deve “rafforzare la credibilità” del processo di adesione dei Balcani occidentali. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, commentando la raccomandazione della Commissione sulla concessione dello status di Paese candidato all’Ue per la Bosnia Erzegovina. “Un anno fa ho visitato i Balcani occidentali. È stato così ovvio (notare) che i nostri avversari guardano a loro come una scacchiera geopolitica. Il loro obiettivo è quello di creare una frattura fra i Balcani occidentali e il resto dell’Europa”, ha detto von der Leyen durante il suo discorso alla conferenza degli ambasciatori Ue a Bruxelles. “Eppure, la stragrande maggioranza dei cittadini aspira a diventare parte dell’Ue. Per questo dobbiamo rafforzare la credibilità del nostro processo di adesione”, ha ribadito la presidente della Commissione europea. “Un anno fa ho camminato su un ponte che collega la Bosnia alla Croazia. Ho visto progetti di ferrovie, scuole, ospedali, giardini pubblici, finanziati da fondi europei. Questi progetti sono ancora più importanti adesso, con la guerra energetica di Putin che sta colpendo la regione. Dato che i Balcani occidentali chiedono sostegno in vista del difficile inverno, questa è esattamente la strada da percorrere. Contrastare l’influenza (russa) in Europa attraverso una maggiore cooperazione e una prospettiva europea più forte”, ha inoltre osservato von der Leyen. “Oggi abbiamo proposto di concedere lo status di candidato alla Bosnia nella decisione del Collegio. Riconosciamo anche la prospettiva europea della Georgia. Quindi, il vento del cambiamento sta nuovamente soffiando in Europa e noi dobbiamo cogliere questo slancio e spingerlo. I Balcani occidentali appartengono alla nostra famiglia, e dobbiamo dirlo chiaramente”, ha concluso la presidente della Commissione europea.(Beb)