Energia: Cia Lazio incontra assessore regionale agricoltura, sostenere moratoria contro distacchi

- La Cia Lazio ha incontrato ieri l'assessore regionale all'agricoltura Enrica Onorati per dare voce e protagonismo all'agricoltura dei territori. "Nel corso dell'incontro - si legge in una nota di Cia Lazio - sono stati esaminati gli scenari di forte criticità dell'agricoltura laziale, alle prese ormai da tempo con situazioni di emergenza e di crisi continua. Da ultimo l'insostenibile costo delle bollette che mette in ginocchio definitivamente gli agricoltori non solo laziali. Per questo Argeo Perfili, presidente di Cia Lazio, ha chiesto all'assessora di promuovere e sostenere, a tutti i livelli, la proposta di moratoria sul pagamento delle bollette con sospensione delle procedure di distacco dalla rete in caso di mancato pagamento". Nell'incontro, nonostante la fase ormai ufficializzata di fine mandato, "sono state affrontate diverse tematiche che hanno caratterizzato la politica agroalimentare laziale, tra le quali l'importanza della fase conclusiva della definizione della programmazione 2023/27, su cui si avverte la necessità di un maggiore percorso di concertazione e condivisione". (segue) (Com)