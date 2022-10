Energia: Cia Lazio incontra assessore regionale agricoltura, sostenere moratoria contro distacchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare la Cia fa riferimento "all'elaborazione del cosi detto Complemento di programma, su cui sono state presentate e discusse delle prime proposte che in estrema sintesi riguardano: l'importanza del sostegno alle zone rurali per limitare il processo di abbandono e spopolamento delle stesse zone con forte concentrazione e conseguenze negative in area urbana metropolitana di Roma; potenziamento dei servizi di consulenza e formazione; rafforzamento filiera biologica laziale". Nel Lazio la futura PAC, aggiunge Stefano Tiozzo, vicepresidente Cia lazio, "destinerà circa 270 milioni di euro/annui di cui 120 per lo sviluppo rurale e 150 per aiuti diretti, Ocm e aiuti accoppiati, sono tanti e possono fare la differenza per le imprese, cerchiamo di spenderli tutti e bene con un occhio di riguardo anche alla gestione delle risorse idriche(compreso i consorzi di bonifica), all'innovazione e agli eventi climatici". (Com)