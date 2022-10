Veneto: protocollo d'intesa fra Ulss 7 e sindaco di Bassano del Grappa per bosco di 36.000 mq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ulss 7 Pedemontana e l'amministrazione di Bassano del Grappa hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la costruzione di un'area verde da 36.000 mq vicino all'ospedale San Bassiano. "Pensiamo ai benefici che porterà un nuovo grande polmone verde per la qualità dell'aria che respiriamo – ha dichiarato Carlo Bramezza, direttore generale dell'Ulss 7 Pedemontana - ma anche al ruolo che potrà avere il nuovo parco per promuovere l'attività motoria. Pazienti e visitatori potranno beneficiare di un luogo verde bello e accogliente, accanto all'ospedale, migliorando anche così la qualità di vita per chi frequenta il San Bassiano. Non ultimo, il parco sarà una risorsa preziosa anche per tutto il nostro personale", ha spiegato. (Rev)