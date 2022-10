India: inflazione al consumo al 7,41 per cento a settembre, il livello più alto da cinque mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo programmato dalla Reserve bank of India (Rbi), la banca centrale, è del quattro per cento, con un margine del più o meno due per cento. Per contenere la pressione inflazionistica il 30 settembre il Comitato di politica monetaria ha alzato il tasso di interesse di riferimento al livello più alto da tre anni. l tasso repo, al quale l’istituto offre prestiti a breve termine alle altre banche, è salito con effetto immediato di 50 punti base, al 5,9 per cento, e di conseguenza i tassi “overnight” Sdf (Standing deposit facility) e Msf (Marginal standing facility) sono stati adeguati rispettivamente al 5,65 e al 6,15 per cento. La previsione di inflazione per l’anno fiscale 2022-23, iniziato il primo aprile, è al di sopra dell’obiettivo: 6,7 per cento. (Inn)