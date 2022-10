Roma: studenti in sciopero a La Sapienza, "più risorse per il diritto allo studio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di studenti dell'università La Sapienza di Roma si è riunito oggi con cartelli e striscioni sotto l'ufficio del direttore del dipartimento di Filosofia, Piergiorgio Donatelli. Gli studenti, dopo due giorni di sciopero, hanno chiesto un confronto diretto per discutere i problemi dell'Ateneo. Tra le difficoltà che denunciano i giovani ci sono il sovraffollamento delle aule e la necessità "di più risorse straordinarie per il diritto allo studio, aule, borse di studio, trasporti, studentati": questo si legge in una nota dell'organizzazione politica Opposizione studentesca d’Alternativa (Osa). "Dopo giorni di mobilitazioni, l'istituzione La Sapienza, nella figura del direttore di dipartimento, ha continuato a provare a negare un tavolo di confronto con tutti gli studenti in lotta sul problema delle aule sovraffollate", prosegue la nota. (segue) (Rer)