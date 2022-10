Roma: studenti in sciopero a La Sapienza, "più risorse per il diritto allo studio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli studenti per il secondo giorno in sciopero sono arrivati fin sotto l'ufficio del direttore imponendo un confronto collettivo con tutti gli studenti - sottolineano gli studenti -. La rettrice dell'università, Antonella Polimeni sul caso di Villa Mirafiori ha aperto alla possibilità di spostare dei corsi e di fare una rivalutazione complessiva dell'immobile che potrebbe tradursi in una svendita dell'edificio, invece che ristrutturazione e riapertura del terzo piano chiuso da anni. Noi non accettiamo - aggiungono - soluzioni come spostare corsi, muovere pedine e aggiungere pezzettini, ma vogliamo risorse straordinarie per il diritto allo studio, per aule, borse di studio, trasporti, studentati. Lo scarica barile che da giorni va avanti tra i vari referenti istituzionali ci porta a rilanciare il presidio di venerdì 14 ore 10:00 sotto al Rettorato della Sapienza, portiamo la voce di tutte le facoltà sotto al Rettorato". (Rer)