Veneto: assessore Energia, comunità energetiche sono opportunità per la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto questa mattina a Lavagno, in provincia di Verona, un incontro dedicato al tema energetico, in particolare sulle comunità energetiche. Per il Veneto "sono un'opportunità unica per avvicinarsi a quella autosufficienza energetica che tutti auspichiamo" ha dichiarato Roberto Marcato, assessore regionale all'energia e allo sviluppo economico durante il proprio intervento. "La sfida energetica è la sfida di oggi che ci proietta verso il domani. Noi come Regione del Veneto abbiamo scelto di rispondere, mettendo a disposizione vari strumenti. La legge con la quale recentemente abbiamo dato il via alla costituzione delle comunità energetiche va in questa direzione, offrendo nuove opportunità ai cittadini veneti" ha poi aggiunto. (Rev)