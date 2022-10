Lombardia: Baffi (Fd'I), pdl su cargiver familiare passo avanti importante in assenza di copertura nazionale adeguata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Progetto di legge regionale su sostegno e valorizzazione della figura del caregiver familiare è un passo avanti importante, in un quadro in cui manca ancora una copertura normativa nazionale adeguata: in questo senso portiamo avanti anche la Proposta di legge al Parlamento affinché il Governo faccia un passo in più rispetto alla Legge 2015/2017, in cui il riconoscimento del profilo del caregiver è di fatto solo formale”. Lo afferma Patrizia Baffi, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia e membro della commissione Sanità di Regione Lombardia a margine della seduta odierna della Commissione in cui è stato approvato il testo del PDL regionale che mira a sostenere e valorizzare la figura del caregiver familiare. “Nel testo approvato – continua Patrizia Baffi – si richiama la Legge nazionale 205/2017 e si identifica il caregiver come soggetto volontario che, integrandosi coi servizi sociali, sociosanitari e sanitari, contribuisce al benessere psicofisico della persona assistita e opera nell'ambito del piano assistenziale individualizzato assistendola e supportandola. Ecco, questo Pdl vuole davvero fare del caregiver un attore integrato all’interno della rete dei servizi di assistenza che coinvolge Regione Lombardia, Ats, Asst, Comuni, Terzo Settore e Istituzioni scolastiche, riconoscendone il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che trae l'intera collettività”. “La prima e più importante risposta assistenziale alle persone anziane o con disabilità si concretizza quasi sempre nell’ambito familiare – conclude Baffi -: se pensiamo che in Lombardia vivono circa due milioni di anziani, 510mila dei quali circa non sono autosufficienti, possiamo comprendere l’enorme valore dei quasi 400 mila caregiver familiari e di chi si occupa di familiari con disabilità. Sono colonne portanti del sistema socioassistenziale che non possono continuare ad essere invisibili e che meritano un pieno e concreto riconoscimento”.(Com)