Mise: Giorgetti con Casellati per 90esimo Palazzo Piacentini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Giancarlo Giorgetti ha accolto oggi nella sede del Mise il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati per la cerimonia di presentazione del libro “Palazzo Piacentini 1932-2022” realizzato in occasione delle celebrazioni per i 90 anni e con il contributo di Generali. Dal Portone di bronzo allo Scalone d’onore, passando per la vetrata del Sironi e la terrazza dell’ultimo piano con una vista inedita di Roma, il volume racconta la storia dell’edificio attraverso immagini realizzate con la tecnica dell’orbicolare, che consente una visione fino a 360° dei luoghi e delle numerose opere d’arte presenti nella sede del ministero. "Questo Palazzo austero e maestoso trasmette l’idea di una cattedrale laica del lavoro alle prese con un mondo in continua evoluzione”, ha dichiarato il Giorgetti nel corso del suo intervento alla cerimonia a cui hanno preso parte il viceministro Gilberto Pichetto, la sottosegretaria Anna Ascani e i vertici amministrativi del dicastero. (segue) (Com)