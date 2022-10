Mise: Giorgetti con Casellati per 90esimo Palazzo Piacentini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In queste stanze - ha aggiunto - lavorano centinaia di persone con l’obiettivo di realizzare la politica industriale del Paese, attraverso progetti di sviluppo economico che riguardano l’industria, l’innovazione, le Pmi e le startup, gli incentivi, la tutela della proprietà industriale, del made in Italy e dei consumatori, la concorrenza e il mercato, i servizi e le tecnologie di comunicazione, la sicurezza informatica. Chi ogni giorno lavora in questi uffici è fortunato perché oltre a occuparsi di cose entusiasmanti può farlo in un luogo che sprigiona naturalmente forza ed energia”, ha concluso il ministro ringraziando tutti i dipendenti per l’impegno quotidiano. (Com)