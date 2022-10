Trasporti: Maselli (Fd'I), ancora disagi su Roma-Lido, prossima settimana audizione in commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora disagi sulla Roma-Lido "ed ennesima odissea quotidiana per i pendolari, stavolta con tanto di aggressione a un macchinista alla Magliana. Cambia la gestione della tratta ferroviaria ma non la qualità del servizio che rimane pessima, per non dire scandalosa". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Fd'I Massimiliano Maselli. "E meno male che Zingaretti 5 anni fa disse che la Roma – Lido avrebbe cambiato volto. Il volto della linea in effetti è cambiato ma in peggio - aggiunge Maselli -. Ringrazio il presidente della commissione regionale trasporti Enrico Forte che ha calendarizzato per la prossima settimana l’audizione con l’assessore regionale ai Trasporti Mauro Alessandri e la presidente di Cotral Amalia Colaceci, audizione che ho richiesto proprio perché vengano a riferire sui tanti disservizi e problemi che ogni giorno si verificano sia sulla Roma – Lido che sulla Roma – Viterbo", conclude. (Com)