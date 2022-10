Emirati-Italia: ambasciatore neonominato Fanara partecipa a fiera internazionale sulla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, la cui missione diplomatica ha avuto inizio il 5 ottobre scorso, ha visitato, oggi, l'Esposizione internazionale per la sicurezza nazionale e la resilienza (International exhibition for national security and resilience) ad Abu Dhabi. Lo rende noto l’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi sulla propria pagina Facebook, riportando un messaggio dell’ambasciatore, il quale ha riferito di aver incontrato le “varie imprese italiane presenti (all’evento) per valorizzare la qualità e l’innovazione dei nostri prodotti”. Fanara ha poi dichiarato di aver tenuto un “cordiale colloquio” con il ministro dell’Interno degli Emirati Arabi Uniti, Saif bin Zayed al Nahyan, alla presenza del presidente del gruppo San Donato, Angelino Alfano, e del presidente di Gsd Healthcare Middle East e vicepresidente del gruppo San Donato, Kamel Ghribi. “Primo amichevole incontro anche con il presidente di Interpol, generale Ahmed Naser al Raisi”, ha aggiunto. La visita alla fiera internazionale è giunta dopo aver presentato le copie delle lettere credenziali al sottosegretario per gli affari di protocollo del ministero degli Esteri emiratino, Abdulla Mohamed Alblooki. Nell’occasione, Fanara ha manifestato “la volontà di rilanciare le relazioni bilaterali e rafforzare la cooperazione su tutti i livelli”. (Res)