Pd: Orlando, Terzo polo e M5s hanno approfittato di nostro nodo identitario irrisolto

- "Il Partito Democratico deve sciogliere il nodo di cui ho parlato sino a qui, in un momento difficile. Non solo per il risultato del voto, ma anche per la nuova geografia politica che la campagna elettorale e il voto stesso hanno determinato". Lo scrive in un lungo post il ministro del Lavoro ed esponente del Pd, Andrea Orlando. "Alla destra del Pd c’è oggi una forza politica di ispirazione liberale che si è proposta come partito delle élite, con un certo successo nelle aree urbane. Contemporaneamente - prosegue - il Movimento Cinque Stelle, nonostante non poche contraddizioni politiche e programmatiche nascoste con una efficace campagna elettorale, è apparso come una forza in grado di interpretare in modo radicale le istanze dei settori più svantaggiati. Entrambi hanno approfittato di quel tratto identitario irrisolto del Pd di cui ho parlato nei post precedenti", sottolinea Orlando.(Rin)