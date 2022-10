Varese: Polizia Busto A. arresta due ventenni per rapina e lesioni in stazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato i due autori di una rapina commessa lo scorso mese di giugno sulla banchina della stazione ferroviaria "Busto Arsizio Nord”. Ai due, un colombiano e un turco poco più che ventenni residenti in città, gli agenti del Commissariato di via Foscolo hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip e richiesta dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio. I fatti risalgono alla mattinata del 25 giugno scorso, quando una Volante era intervenuta in stazione chiamata da due giovani che, doloranti, avevano spiegato ai poliziotti di essere stati appena picchiati e rapinati. Mentre erano in viaggio sul treno proveniente da Milano e diretto a Malpensa: arrivati all'altezza di Busto Arsizio erano stati avvisati da un altro passeggero che un ragazzo, approfittando del fatto che uno di loro si era addormentato, aveva rubato il suo cellulare. I due amici avevano chiesto al presunto ladro di restituire l'apparecchio, ma quello, negando di averlo rubato, era sceso dal treno con altri ragazzi e ragazze in sua compagnia. Il derubato e il suo amico erano a loro volta scesi dal treno continuando a chiedere la restituzione dell'I-phone anche perché, avendolo chiamato e fatto suonare, avevano ormai la certezza che l'apparecchio fosse nelle tasche del colombiano. (segue) (Com)