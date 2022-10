Varese: Polizia Busto A. arresta due ventenni per rapina e lesioni in stazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quel punto è scattata la reazione del ladro e di uno dei suoi amici, il turco appunto, che si sono scagliati contro i due malcapitati con pugni e calci continuando a colpirli anche quando, avendo avuto la peggio, erano caduti a terra; non paghi, i malfattori si erano anche impossessati dell'orologio e degli occhiali da sole del proprietario del cellulare e avevano tentato di appropriarsi del telefonino del suo amico. Alle due vittime sono state riscontrate la frattura delle ossa del naso e contusioni e abrasioni in varie parti del corpo. Gli investigatori del Commissariato hanno subito avviato le indagini per identificare i responsabili, ai quali sono riusciti a dare un nome grazie alle immagini registrate dalle telecamere della zona e alla conoscenza del territorio; i due infatti sono soggetti già noti ai poliziotti, che in più occasioni li hanno identificati, denunciati e arrestati per fatti analoghi e ai quali, ieri pomeriggio, hanno presentato l'Ordinanza di custodia in carcere per rapina aggravata e lesioni. (Com)