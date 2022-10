Veneto: assessore Infrastrutture, collaborazione fra enti porta a ricadute positive sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina ad Asolo si è tenuta la cerimonia della prima posa della pietra della rotatoria in località Tavernetta. L'infrastruttura è stata ideata con l'obiettivo di permettere una miglior viabilità nella zona e creare un maggior collegamento all'area pedemontana. "Questo intervento dimostra anche come la collaborazione tra enti e l'impegno comune consentano di raggiungere gli obiettivi prefissati e abbiano ricadute positive sul territorio, non solo in termini di progettualità ma anche in termini di rapporti istituzionali. Al comune di Asolo e alla Provincia di Treviso va quindi il mio ringraziamento" ha dichiarato la vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e Trasporti Elena De Berti. (Rev)