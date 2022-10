Calcio: D'Elia (Pd), Roma sia esempio parità anche nello sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È davvero insopportabile che la squadra calcio femminile di Roma sia costretta alla trasferta a Latina a causa della inadeguatezza dello stadio Tre Fontane, agli standard Uefa. Per questo sostengo e apprezzo lo sforzo che il Campidoglio sta facendo per accelerare la soluzione di uno stallo che si protrae da anni. A dichiararlo è Cecilia D'Elia, senatrice del Pd, commentando la vicenda della partita del torneo Women's Champions League. "La sfida delle atlete romane è di livello internazionale, ma qui c'è anche e soprattutto un tema di gender gap che non può appartenere alla capitale. Per questa ragione il caso merita pienamente l'attenzione che il Comune di Roma, a partire dal Partito democratico capitolino e dall'assessorato allo Sport, gli sta dedicando. Una mozione depositata del gruppo Pd e l'impegno della capogruppo Valeria Baglio e dell'assessore Onorato dimostrano che anche nello sport e nei diritti Roma vuole cambiare il corso delle cose. La capitale sia d'esempio: in campo c'è lo sport e c'è la parità di genere", ha poi concluso D'Elia. (Com)