Ucraina: ministra Difesa tedesca Lambrecht conferma consegna sistema Iris-T

- La ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, ha confermato che la Germania ha consegnato all'Ucraina il primo di quattro sistemi antiaerei Iris-T. “È un sostegno molto importante” per l'ex repubblica sovietica “nella sua lotta contro i bombardamenti missilistici, contro il terrore” della Russia, ha dichiarato Lambrecht da Bruxelles. La ministra della Difesa tedesca è nella capitale del Belgio per partecipare alla riunione con i colleghi della Nato e al sesto incontro del Gruppo di contatto per l'Ucraina. Prodotto dall'azienda per la difesa tedesca Diehl, l'Iris-T può colpire missili a un'altitudine fino a 20 chilometri e a una distanza fino a 40 chilometri. (Geb)