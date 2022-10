Fvg: assessore Attività produttive, imprese regionali pronte a creare modello di sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese del Friuli Venezia Giulia hanno tutte le carte in regola per affrontare il cambiamento e delineare un nuovo modello di azienda sul fronte della sostenibilità. Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, intervenendo a Pordenone alla seconda tappa del Primo Forum delle società benefit. "Di fronte allo scenario economico internazionale non proprio rassicurante, le imprese del Friuli Venezia Giulia, che fino a questo momento hanno dimostrato la capacità di tenere e sapere resistere, hanno tutti i presupposti per affrontare il cambiamento necessario che si impone", ha detto Bini. "Un mutamento che passa anche per il modello di azienda di benefit. Credo che la storia e le caratteristiche del nostro tessuto imprenditoriale siano assolutamente in grado di creare un ecosistema virtuoso tra imprese, lavoratori e territorio, capace di lasciare un segno tangibile sul fronte della sostenibilità", ha aggiunto. La sostenibilità sociale e ambientale nell'impresa secondo Bini è “un parametro di produzione che, se opportunamente messo in pratica, può rendere un'azienda efficacemente competitiva”. L’assessore ha ricordato come la legge regionale SviluppoImpresa preveda già misure per sviluppare il sistema di imprese sostenibili, i sistemi di welfare aziendale e la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. "Provvedimenti che - ha spiegato - gestiti insieme alle parti sociali, potranno sicuramente portare a un modello produttivo regionale attrattivo verso investimenti anche da fuori e davvero in grado di lasciare un segno sul territorio". (Frt)