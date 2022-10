Lombardia: Rizzoli, faremo formazione su sicurezza, di lavoro si deve vivere e non morire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la formazione "è un elemento fondamentale per il mondo del lavoro e io mi spendo per incrementare questa cultura in Italia. Sono sempre convinta che di fronte alla trasformazione continua del lavoro, ogni giorno ci sono impieghi che ieri non esistevano, la Regione ha avanzato delle misure proprio in favore di questo. Abbiamo messo a disposizione strumenti che accompagnano le persone nell'arco della loro vita lavorativa, ma soprattutto nei confronti dei ragazzi e per i ragazzi, per la loro formazione e per il loro futuro". Lo ha detto l'assessore alla formazione e al lavoro Melania Rizzoli, all'inaugurazione dell'undicesima edizione della fiera di Expo Training. "Abbiamo aumentato il numero degli enti e dei corsi di formazione - ha spiegato - la Lombardia è prima in Italia, le scuole hanno aiutato a espandere questa cultura e l'89 per cento dei ragazzi trovano impiego entro sei mesi dal conseguimento del diploma. Tanti ragazzi durante gli anni pandemici hanno abbandonato la scuola e il lavoro, non perché non avessero voglia di studiare, vanno tutti recuperati e reinseriti. Il nostro assessorato è sempre dalla parte dei lavoratori e della sicurezza - ha poi concluso Rizzoli - anche se la sicurezza non mi compete è una delle cose più importanti, e ne discuteremo anche in questi giorni. Anche perché formazione è anche formazione alla sicurezza, di lavoro si deve vivere e non morire". (Com)