Veneto: Zaia, con facoltà di medicina a Treviso trasferiamo sapere e tradizione dell'università patavina

- E' stato inaugurato ieri a Treviso l'anno accademico 2022-2023 che porterà sul territorio trevigiano anche all'avvio del Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e delle Professioni Sanitarie dell'Università di Padova. In questi momenti "è logico ripensare a coloro che nel 2020 impugnarono la legge regionale che istituiva il corso di laurea completo in medicina e chirurgia, in pieno accordo con l'Università di Padova, per creare una sorta di università diffusa del sapere veneto" ha dichiarato il presidente della regione Luca Zaia. "Oggi sono i numeri a confermare che l'alta formazione universitaria, per la quale ci siamo battuti per anni, ha diritto di esistere. Più di 1.800 ragazzi hanno scelto - ha poi aggiunto - di specializzarsi nella facoltà 'trevigiana', la culla di Padova, dove trasferiamo il sapere, la storia, la cultura e la tradizione di una della Università più prestigiose, una punta di diamante nel mondo accademico nazionale e internazionale". (Rev)