Speciale energia: Donnarumma (Terna), serve un massiccio programma di investimenti su rinnovabili e infrastrutture elettriche

- “Serve un massiccio programma di investimenti su rinnovabili e infrastrutture elettriche se vogliamo trovare una soluzione al caro energia e affrancarci dal gas importato. È necessario, quindi, adottare un approccio diverso che implichi la massima accelerazione dei processi di autorizzazione degli impianti di energie rinnovabili”. Lo ha sottolineato l'amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, intervenendo al Green Talk di Rcs Academy. “A fine agosto” – ha aggiunto – “le richieste di connessione alla propria rete ricevute da Terna ammontavano a 280GW, circa 4 volte gli obiettivi che l'Italia si è data al 2030. I progetti ci sono, le aree idonee sono state individuate, la rete è e sarà in grado di accompagnare questo sviluppo; rimane un un altro tema, oltre a quello autorizzativo, che è quello legato agli accumuli: Terna ha da tempo evidenziato la necessità di promuovere lo sviluppo di capacità di accumulo di grande taglia, fondamentale per accompagnare i 70GW di energie rinnovabili previsti dal piano europeo Fit for 55. Purtroppo negli ultimi anni gli investimenti in questo campo sono stati insufficienti”. (Rin)