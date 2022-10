Speciale energia: Libano, premier Miqati esorta TotalEnergies ad avviare procedure per esplorazione gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro designato del Libano, Najib Miqati, ha esortato la compagnia francese TotalEnergies ad avviare immediatamente le procedure per il processo di esplorazione del gas nelle acque libanesi. È quanto emerso in occasione di un incontro tra il premier, il ministro dell’Energia Walid Fayyad e alcuni rappresentanti della società francese. “Su questo fascicolo lavoreremo seriamente per emergere come Paese petrolifero nella regione mediterranea”, ha spiegato Miqati, secondo il quale “le questioni logistiche richiederanno un po’ di tempo”. “I lavori inizieranno il prima possibile. Total prende sul serio la questione”, ha concluso. Anche il ministro Fayyad ha confermato che TotalEnergies inizierà i lavori “non appena sarà concluso l'accordo sul confine marittimo con Israele”. “Studieremo il piano che Total e la National Oil Authority hanno preparato per garantire che sia il più rapido sul campo”, ha aggiunto il ministro. (Lib)