Speciale energia: Spagna, via libera dal governo al Piano di emergenza energetica

- Il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato il Piano di emergenza energetica, un compendio di 73 misure e raccomandazioni per garantire la sicurezza e ridurre i consumi alla vigilia del prossimo inverno. La nuova strategia prevede azioni per le famiglie, le imprese e il settore pubblico con l'obiettivo di ridurre il consumo di gas tra il 5,1 per cento e il 13,5 per cento entro maggio 2023.A livello nazionale, il programma incorpora misure come lo spegnimento dell'illuminazione delle vetrine dei negozi dopo le 22 o la limitazione dell'aria condizionata negli spazi commerciali e pubblici. La ministra della Transizione ecologica, Teresa Ribera, ha sottolineato nel corso di una conferenza stampa che la situazione della Spagna per il prossimo inverno "non è la stessa di altri Paesi europei che sono più dipendenti dal gas russo", ricordando il consenso raggiunto con tutte le parti coinvolte nella stesura del piano. Ribera ha assicurato che l'intenzione dell'esecutivo è quella di mantenere questo dialogo e che verrà implementato un sistema di monitoraggio mensile delle misure. Tra le principali misure, figurano l'estensione della tutela dei consumatori vulnerabili con una maggiore copertura per il bonus termico ed elettrico e un maggior numero di persone con tutela. Queste nuove misure si aggiungeranno a quelle già approvate all'inizio di agosto per promuovere il risparmio e l'efficienza energetica, come la limitazione della temperatura a 27 gradi in estate e a 19 in inverno nei negozi, nei cinema, negli alberghi e negli edifici pubblici. (Spm)