Speciale energia: Eni avvia consegne addizionali di Gnl per l'inverno 2022-2023 presso il terminale di Panigaglia

- Nell'ambito delle attività di potenziamento e diversificazione degli approvvigionamenti di gas verso l'Italia, Eni ha avviato la fornitura di volumi addizionali di gas naturale liquefatto per l'inverno 2022-2023 presso il terminale di rigassificazione di Panigaglia, La Spezia. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui il primo carico è stato consegnato nella giornata di domenica, con volumi provenienti dall'Angola, utilizzando il ricarico dai terminali in Spagna su navi di dimensioni ridotte, le uniche compatibili con il terminale ligure. Nel mese di ottobre è prevista anche la consegna di carichi di Gnl provenienti dall'Egitto e dall'Algeria. Il contributo complessivo del Gnl addizionale al piano di potenziamento delle forniture verso l'Italia, grazie alla disponibilità dei nuovi terminali di rigassificazione in sviluppo, sarà tra il 2022 e il 2023 di oltre 2 miliardi di metri cubi, raggiungerà progressivamente i 7 miliardi di metri cubi tra il 2023 e il 2024, per superare i 9 miliardi di metri cubi tra il 2024-2025, in aggiunta ai volumi di gas addizionali previsti via gasdotto. (Com)