Speciale energia: commissaria Ue Simson ad Algeri, pronti ad aiutare l'Algeria per sviluppare capacità

- L’Unione europea ha posto fine alla dipendenza dal gas russo ed "è pronta ad aiutare l’Algeria a sviluppare le sue capacità energetiche”. Lo ha dichiarato la commissaria europea all’Energia, Kadri Simson, in occasione dell’apertura del forum delle imprese energetiche Algeria-Ue ad Algeri, alla presenza del premier del Paese nordafricano, Aimene Benabderrahmane. "Abbiamo fiducia reciproca nelle nostre relazioni con l'Algeria", ha aggiunto. Simson ha affermato che "l'Europa ha perso 155 miliardi di metri cubi di gas e ciò rappresenta un'opportunità per l'Algeria di rafforzare la cooperazione con l'Unione europea". Da parte sua, il ministro algerino dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, ha affermato che questo forum rappresenta un'importante opportunità per sviluppare una visione realistica ed efficace per il futuro della partnership tra le parti. (Ala)