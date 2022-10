Speciale energia: Sardegna, in commissione in Consiglio regionale progetto Snam per rigassificatore a Portoscuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ vero che le aziende del territorio, come Eurallumina e Sider Alloys, hanno necessità di energia, hanno riconosciuto i rappresentanti del Comune, ma questo problema può essere risolto con la realizzazione di un piccolo deposito costiero, non certo con un mega impianto che alla fine determinerebbe un livello del prezzo del gas fra i più alti d’Italia. C’è poi da considerare la questione ambientale, per l’impatto del nuovo impianto sulla sicurezza e la salute dei cittadini, in un territorio che ha già pagato un prezzo molto pesante agli insediamenti industriali, con vaste aree contaminate dalla presenza di metalli pesanti e non ancora bonificate. Chiediamo perciò più attenzione alle istituzioni regionali, hanno concluso Atzori e Alimonda, ed appena possibile presenteremo precise richieste anche al nuovo governo nazionale, per la ricerca condivisa di soluzioni alternative. (Rsc)