Speciale energia: Germania-Turchia, firmata dichiarazione d'intenti per partenariato nell'idrogeno verde

- Germania e Turchia hanno concluso una dichiarazione d'intenti per un partenariato nell'idrogeno verde. Il documento è stato firmato a Berlino dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, e dal ministro dell'Energia turco, Fatih Donmez. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'obiettivo è importare in Germania idrogeno verde generato in Turchia. A tal fine, si prevede che le aziende dei due Paesi collaborino per lo sviluppo, la costruzione e il funzionamento di impianti di produzione di questa energia verde. Il patto include diversi accordi di cooperazione, tra cui uno tra il costruttore di parchi eolici tedesco Enercon e il gruppo energetico turco Enerjisa. Nuove tecnologie per l'energia verranno promosse in maniera congiunta anche da Kalyo, società turca attiva nel settore fotovoltaico, e dall'Istituto Fraunhofer per i sistemi a energia solare di Friburgo in Brisgovia. Questa cooperazione nasce in un momento in cui la Germania non vuole soltanto rendere la sua industria meno dipendente da petrolio e gas, dannosi per il clima. Infatti, il Paese intende anche affrancarsi dalla dipendenza dalle forniture di idrocarburi dalla Russia. Allo stesso tempo, la Turchia può presentarsi come “indispensabile” mercato di approvvigionamento di idrogeno verde per i partner occidentali, superando le divergenze politiche. (Geb)